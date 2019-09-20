Светов: США не хотят "добивать" боевиков для торгов за управление Сирией

Политолог, журналист Юрий Светов рассказал в эфире радио Sputnik, почему, на его взгляд, не был принят проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, который предложили Россия и Китай.

Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН. Резолюция содержала призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. Во время голосования девять стран проголосовали "против", четыре – воздержались. В частности, против принятия проекта проголосовали США, Франция и Великобритания.

После того, как США и их союзники не смогли нанести поражение президенту Башару Асаду в Сирии, они пытаются сохранить свое влияние в лице тех групп боевиков, которые находятся в провинции Идлиб. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, журналист Юрий Светов.

"Позиция России и Китая заключается в том, что мир нужен, но надо разобраться с боевиками, откровенно говоря, добить их. Для США и их союзников это неприемлемо, потому что они им помогали, вооружали, обучали. Они им нужны для того, чтобы был козырь в будущем торге за управление Сирией. Здесь все достаточно цинично и просто. Россия и Китай полагают, что боевиков надо добить, а США под разговорами о том, что страдает мирное население, не хотят этого делать", - сказал Светов.

Он отметил, что представленный ранее Германией и Бельгией проект резолюции о мирном соглашении в Сирии, был без учета судьбы боевиков в Идлибе, они "выводились за рамки".

"Сегодня группировки боевиков малочисленны, а завтра станут многочисленны. Не секрет, что хотя Исламское государство и разгромлено, его сторонники рассеялись по близлежащим странам, вернулись в Европу. И завтра, когда изменится ситуация, им вполне могут помочь вернуться, сделать Идлиб болевой точкой", - сказал Светов.

Ранее свой проект резолюции по Идлибу представили Бельгия, Германия и Кувейт. Документ призывал все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени.Также в резолюции содержался призыв уважать международное гуманитарное право.

Совбез ООН не принял эту резолюцию, поскольку два постоянных члена - Россия и Китай - проголосовали против.

Как заявил постпред России Василий Небензя, в Идлибе не проводится никаких масштабных операций, в провинции соблюдается прекращение огня, которое периодически нарушают террористы.