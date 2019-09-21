Что на столе, то и на языке. Откуда в нашей речи блины, калачи и караваи

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"Крошить батон", "выделывать кренделя", "подбирать крошки". Русский человек требует "хлеба и зрелищ", и тот самый хлеб у него не только на столе, но и на языке. Вот такие пироги. Разбираемся, как на Руси "доходили до ручки" и при чем тут, блин, калач.
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Православные христиане всего мира 21 сентября отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Пресвятой Богородицы.
МВД Абхазии ранее обратилось к соотечественникам и всем, кому известно место нахождения юной теннисистки из Абхазии Эрики Кварчия, с просьбой о помощи в ее поисках.
На самом озере Рице снега пока не было, припорошило только горы, которые находятся выше знаменитого озера.