Почему и зачем мы выбираем партнеров, похожих на родителей?

"Вижу в будущем муже какие-то повадки отца и боюсь, что повторится всё самое плохое". "Она классная, но я ненавижу тёщу и боюсь, что вылезут её худшие черты". Обязательна ли эта проекция? Разбираем ошибки и заблуждения.

Отношения между родителями настолько сильно влияют на нас, что всю жизнь мы неосознанно выбираем партнера по заданному шаблону. Как это контролировать?

Дело в подсознании? Оно выбирает алкоголиков и садистов или, наоборот, помогает создавать счастливые семьи. Почему так происходит? Стоит ли с этим бороться? Как вырваться из замкнутого круга и начать выбирать тех партнеров, которые вас устраивают? А может быть дело в генетике? А может мы сами провоцируем супругов откликнуться на их детские травмы? А если мы, наоборот, ждем, что муж или жена наследуют лучшее от своих родителей. Точно ли мы хотим разочароваться?

Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираемся, почему мы действуем иррационально и выбираем партнеров, похожих на наших родителей.

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