Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности

Зачем пошла в прокуроры? Когда ее должны были убить? Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить? Правда ли, что принадлежит к секте "царебожников"? Почему проголосовала против пенсионной реформы и закона о неуважении к власти?
Отвечает депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская:
- 0:40 Почему стала прокурором и что ее разочаровало в профессии
- 3:40 Часто ли ее внешность обманывает окружающих
- 4:00 Когда ее должны были убить и почему ей удалось выжить
- 7:00 Про дело ОПГ "Башмаки" и комплименты от участников банды
- 9:05 Почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности
- 9:40 Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить
- 10:50 Почему решилась пойти в политику
- 12:15 Как посмела голосовать против пенсионной реформы и чем это для неё закончилось
- 14:20 Как поступает с людьми, которые относятся к ней снисходительно
- 14:40 Почему проголосовала против закона о неуважении к власти
- 15:45 Может ли покинуть "Единую Россию"
- 16:25 Заменит ли она Захарову в МИДе
- 17:30 Про сложную "любовь" с Москвой
- 20:05 Возможно ли в прокуратуре и большой политике всегда поступать по-христиански
- 22:00 О том принадлежит ли она к секте "царебожников"
- 23:20 Что происходит сейчас с ее дочерью подростком
- 24:10 И как она реагирует на публичность матери
- 24:50 Об интернет-меме "няш-мяш" и своем новом проекте на YouTube
- 31:20 Что сделала бы, если бы возглавила Севастополь
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