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Как вы это делаете

Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности

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Темы:
Подкасты РИА (165)
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В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" российский политик, юрист Наталья Поклонская рассказывает, часто ли люди обманываются её внешностью и почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности.

Зачем пошла в прокуроры? Когда ее должны были убить? Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить? Правда ли, что принадлежит к секте "царебожников"? Почему проголосовала против пенсионной реформы и закона о неуважении к власти?

Отвечает депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская:

  • 0:40 Почему стала прокурором и что ее разочаровало в профессии
  • 3:40 Часто ли ее внешность обманывает окружающих
  • 4:00 Когда ее должны были убить и почему ей удалось выжить
  • 7:00 Про дело ОПГ "Башмаки" и комплименты от участников банды
  • 9:05 Почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности
  • 9:40 Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить
  • 10:50 Почему решилась пойти в политику
  • 12:15 Как посмела голосовать против пенсионной реформы и чем это для неё закончилось
  • 14:20 Как поступает с людьми, которые относятся к ней снисходительно
  • 14:40 Почему проголосовала против закона о неуважении к власти
  • 15:45 Может ли покинуть "Единую Россию"
  • 16:25 Заменит ли она Захарову в МИДе
  • 17:30 Про сложную "любовь" с Москвой
  • 20:05 Возможно ли в прокуратуре и большой политике всегда поступать по-христиански
  • 22:00 О том принадлежит ли она к секте "царебожников"
  • 23:20 Что происходит сейчас с ее дочерью подростком
  • 24:10 И как она реагирует на публичность матери
  • 24:50 Об интернет-меме "няш-мяш" и своем новом проекте на YouTube
  • 31:20 Что сделала бы, если бы возглавила Севастополь

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Темы:
Подкасты РИА (165)
Теги:
Наталья Поклонская


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