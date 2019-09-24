Косачев о невыдаче виз членам Совфеда: вопрос встанет ребром при контактах с США в ООН

Российская делегация обсудит с генеральным секретарем ООН ситуацию с невыдачей США виз на Генассамблею ООН, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также не получил паспорт с визой.

"Я был сегодня утром в аэропорту, до последнего надеялся на то, что виза будет оформлена. Из аэропорта не на самолете улетел, а на машине, обратно, на работу. Это вызывает глубочайшее сожаление, но самое главное, это вызывает исключительную озабоченность тем, как сейчас себя ведут американцы по отношению к международному сообществу. Это не только и не столько тема российско- американских отношений, это очевидно, антиооновская провокационная акция американских властей и она требует, заслуживает консолидированной реакции международного сообщества. Сегодня перед отлетом делегации в аэропорту я разговаривал с главой делегации с Сергеем Лавровым. Он мне подтвердил, что намерен включить эту тему в свое основное выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, разумеется, он будет обсуждать эту тему с руководством ООН и генеральным секретарем США. Эта тема будет ставится ребром в предстоящих контактах с американской делегацией на Генассамблее. Посмотрим, на реакцию международного сообщества и с учетом этого будем определятся с российскими ответными шагами, они обязательно последуют, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Они обязательно должны быть чувствительными, болезненными для американской стороны. Оставлять это просто так совершенно невозможно", - сказал Кочасев в эфире радио Sputnik.

В Нью-Йорке с 24 по 30 сентября пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Сергей Лавров, как планируется, проведет несколько десятков встреч, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН и переговорах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах.