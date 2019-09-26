Узунова о Жаке Шираке: благодаря ему Франция может маневрировать на Ближнем Востоке

Французские президенты благодаря Шираку получили возможность вести на Ближнем Востоке ту политику, которую они ведут сейчас, считает эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова.

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью. Ему было 86 лет. Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.

С Шираком уходит целая эпоха французской политики, и больше - с точки зрения внешней политики, сказала на радио Sputnik эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова.

"Мне приходит в голову его политика на Ближнем Востоке. Именно при нем Франция смогла там лучше закрепиться. То, что Макрон и его предшественники могут как-то там маневрировать, это как раз благодаря его заслугам", - отметила Узунова.

Во время президентства Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией. Во внутренней политике Ширак придерживался экономического либерализма (снижение налога на капитал, отказ от контроля над ценами, сокращение количества госслужащих), при этом поддерживая государственное вмешательство в экономику.