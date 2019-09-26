Узунова о Жаке Шираке: благодаря ему Франция может маневрировать на Ближнем Востоке

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью. Ему было 86 лет. Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.
С Шираком уходит целая эпоха французской политики, и больше - с точки зрения внешней политики, сказала на радио Sputnik эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова.
"Мне приходит в голову его политика на Ближнем Востоке. Именно при нем Франция смогла там лучше закрепиться. То, что Макрон и его предшественники могут как-то там маневрировать, это как раз благодаря его заслугам", - отметила Узунова.
Во время президентства Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией. Во внутренней политике Ширак придерживался экономического либерализма (снижение налога на капитал, отказ от контроля над ценами, сокращение количества госслужащих), при этом поддерживая государственное вмешательство в экономику.