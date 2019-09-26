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© Sputnik / Владимир Трефилов

Узунова о Жаке Шираке: благодаря ему Франция может маневрировать на Ближнем Востоке

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Французские президенты благодаря Шираку получили возможность вести на Ближнем Востоке ту политику, которую они ведут сейчас, считает эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова.

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью. Ему было 86 лет. Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU
Ушел из жизни экс-президент Франции Жак Ширак

С Шираком уходит целая эпоха французской политики, и больше - с точки зрения внешней политики, сказала на  радио Sputnik эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова.

"Мне  приходит в голову его политика на Ближнем Востоке. Именно при нем Франция смогла там лучше закрепиться. То, что Макрон и его предшественники могут как-то там маневрировать, это как раз благодаря его заслугам", - отметила Узунова.

Во время президентства Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией. Во внутренней политике Ширак придерживался экономического либерализма (снижение налога на капитал, отказ от контроля над ценами, сокращение количества госслужащих), при этом поддерживая государственное вмешательство в экономику.

Теги:
Жак Ширак


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