Светов о новых санкциях США против России: месть за то, что планы в Сирии не сбылись

США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД. Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что санкции – это месть за уничтожение террористов в Идлибе.

В четверг Вашингтон ввел ограничения против одной российской компании, трех граждан и пяти судов за нарушение "режима американских санкций по Сирии". Госсекретарь Майк Помпео сказал, что российский бизнес создал схему по доставке авиационного топлива для "поддержки военной машины Асада".

В МИД России отметили, что новые санкции стали 75-ми с 2011 года, когда Соединенные Штаты свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и начали заниматься их разрушением.

С тех пор инициаторы давления на Россию не добились никакого результата, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона", говорится в заявлении.

В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов назвал новые антироссийские санкции США местью.

"Это месть, месть за то, что планы Вашингтона в Сирии не осуществились. Уже казалось, все, дело решенное, Асада они от власти отстраняют, страна под их влиянием, может быть даже раздроблена на части и вопрос решен – новый форпост для американцев на Ближнем Востоке обеспечен. То, что Россия пришла на помощь законному правительству Сирии, привело к иным результатам – Асад устоял, большая часть Сирии освобождена и главное, начинает работать конституционная ассамблея, на которой будут обсуждаться вопросы будущего устройства Сирии. Осталось разобраться с боевиками в Идлибе, где сложная ситуация из-за того, что и у Турции там свои взгляды на ситуацию, Иран тоже участвует. Тем не менее, переговоры Путина с руководителями Турции и Ирана дали какие-то результаты. С боевиками в Идлибе попытки договориться результатов не дают. Значит наши ВКС будут помогать добивать этих боевиков. Вот за это нам и мстят. Видимо (в США – ред.) убеждены, если затруднят поставки топлива, то наши ВКС не добьют этих боевиков. Поэтому МИД и говорит, что США фактически встали на сторону террористов", - сказал Светов.

"В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", — говорится в заявлении МИД.