Такие обстоятельства: Заботина об итогах забега "Жемчужина Абхазии"

"Мероприятие прошло успешно, замечательно. Мы приняли гостей из 30 городов, из пяти стран. Это жители Абхазии, представители Франции, Украины, Белоруссии и большая часть участников - из России. Участники довольны забегом, они увезли с собой частичку Абхазии и позитивные эмоции", - отметила Заботина.
По словам организатора спортивного мероприятия, несмотря на происки погоды, все участники добежали до финиша и только один участник был дисквалифицирован.
"Спортсмены люди подготовленные. Сложности на дистанции пять километров не было. На 15 и 25 было сложно, но мы проинформировали спортсменов заранее, и они были готовы к этому, а трасса им показалась новой и необычной.", - сказала Заботина в эфире радио Sputnik Абхазия.