Такие обстоятельства: Заботина об итогах забега "Жемчужина Абхазии"

Забег "Жемчужина Абхазии" на дистанции в пять, пятнадцать и двадцать пять километров проходил на озере Рица в субботу 28 сентября. В студии радио sputnik Абхазия организатор этого спортивного мероприятия и главный судья Ольга Заботина подвела итоги забега.

"Мероприятие прошло успешно, замечательно. Мы приняли гостей из 30 городов, из пяти стран. Это жители Абхазии, представители Франции, Украины, Белоруссии и большая часть участников - из России. Участники довольны забегом, они увезли с собой частичку Абхазии и позитивные эмоции", - отметила Заботина.

По словам организатора спортивного мероприятия, несмотря на происки погоды, все участники добежали до финиша и только один участник был дисквалифицирован.

"Спортсмены люди подготовленные. Сложности на дистанции пять километров не было. На 15 и 25 было сложно, но мы проинформировали спортсменов заранее, и они были готовы к этому, а трасса им показалась новой и необычной.", - сказала Заботина в эфире радио Sputnik Абхазия.