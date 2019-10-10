Джабаров о вторжении Турции в Сирию: Россия не будет вмешиваться

Первый заместитель председателя Комиссии Совета по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" дал оценку военному присутствию вооруженных сил Турции на территории Сирии.

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу объяснил проведение военной операции "Источник мира" на севере Сирии необходимостью бороться с нависшей террористической угрозой.

"На мой взгляд, ситуация плохая, потому что только-только завершилось открытое вооруженное противостояние между правительственными войсками и международными террористами, реально одержана победа за исключением Идлиба, ситуация в Сирии стала входить в норму, по сути сформирован конституционный комитет в Сирии и в этот момент началась военная операция Турции", - сказал Джабаров.

Он обратил внимание на телефонный разговор Путина с Эрдоганом, в котором глава России выразил надежду на соблюдение территориальной целостности и суверенитета Сирии.

"Цели, которые заявила Турция, давно известны – это попытка разобраться с курдами. Они хотят там создать 30-километровую буферную зону. Что здесь смущает? Нельзя проводить прямую аналогию между событиями, которые сейчас начинаются и теми, что были несколько десятилетий назад, когда турецкая армия оккупировала Северный Кипр под предлогом защиты своих граждан. Тогда тоже создавали буферную зону, которая превратилась в непризнанное государство. И конца и края этой ситуации не видно", - отметил Владимир Джабаров.

Россия не будет втягиваться в конфликт Турции и Сирии, российские вооруженные силы находятся на сирийской территории с другой целью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Россия точно не будет втягиваться, это не наш конфликт. Российские вооруженные силы находятся на сирийской территории не для этого, их цель - содействие в освобождении Сирии от международного терроризма", - заявил Джабаров.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, с осуждением выступили и ряд арабских стран, генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с этими событиями. Совбез ООН призывал все стороны к сдержанности. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".

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