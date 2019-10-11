Ардзинба о фестивале "Абаза": молодежь должна ощутить радость от братской встречи

Всемирный абхазо-абазинский конгресс впервые проведет в Абхазии культурно-спортивный фестиваль "Абаза".

"Сегодняшняя молодежь, к сожалению, в основном черпает информацию из интернета, где представлено множество информации о различных субкультурах, но очень мало информации и очень мало мероприятий, которые поддерживали бы единство этноса абаза. Мы видим, что это серьезный пробел, который способна заполнить именно наша организация. Именно наша организация обязана работать в этом направлении. Больше всего мы ждем от этого фестиваля, искренне хочется, чтобы молодежь прониклась духом нераздельности народа абаза, чтобы ощутила радость, как от встречи с братом, с которым давно не виделась, но в детстве много времени проводила вместе. Хочется возродить именно этот дух, который поселился бы между народами абазов и абазин, чтобы территория фестиваля стала территорией айбабара. Именно поэтому мы выбрали акцентом данного мероприятия исторически-культурные ценности, чтобы сделать фокус мероприятия на единой истории, единой культуре народа абаза. Это наши корни, которые мы должны вспомнить", - рассказала Гета Ардзинба.

Культурно-спортивный фестиваль "Абаза", инициированный Всемирным абхазо-абазинским Конгрессом, впервые откроется в Абхазии 16 октября и будет проходить два дня. Фестиваль пройдет под девизом "Единство через культуру и спорт".

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