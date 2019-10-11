Беляева: проверка грибов луковицей не имеет отношения к реальности

Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева в эфире радио Sputnik рассказала, можно ли в домашних условиях определить ядовитые грибы или нет.

Как отмечает Алла Беляева, первое правило грибника в том, что собирать нужно лишь те грибы, которые известны.

"Нужно безусловно знать, что грибы съедобны. Видео справочники и "сосед сказал, что съедобно" несут элемент риска. Не стоит полагаться на чье-то чужое мнение. Не стоит собирать грибы вдоль автотрасс и там, где высокая транспортная загруженность, поскольку грибы, как губка, впитывают в себя все токсичные вещества из почвы. К счастью, в Абхазии практически нет вредных производств, которые загрязняли бы почву, поэтому сбор грибов в лесах достаточно безопасен. Способы проверки ядовитый гриб или нет из серии "бросить луковицу – посинеет, значит ядовитый" – это никакого отношения к реальности не имеет", - отметила санитарный врач.

Алла Беляева подчеркнула, что не существует домашних способов проверки грибов на ядовитость.

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