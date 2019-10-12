"Это для тех, кто плохо умеет читать". Комиксы – для детей и дебилов?

Комиксы давно вышли за пределы супергероики. Это полноценный и самостоятельный формат. Десятки издательств и магазинов работают исключительно с комиксами. Но для многих это до сих пор всего лишь детские "книжки с картинками". Как так?

В России только за последний год спрос на печатные комиксы вырос на треть. Финал "Мстителей", снятых по комиксам Marvel, собрал в нашем прокате почти $50 млн. А скоро на экраны должен выйти отечественный фильм по комиксам, "Майор Гром: Чумной доктор". Комиксы – это огромная индустрия, которой в России не было ещё 5-7 лет назад. Кто формирует спрос на них? Есть ли у нас своя комикс-школа, как в США, Японии или Франции? Когда в России перестанут считать, что комиксы только для подростков?

Обсуждали Лина, Ваня и Игорь. Дмитрий Лященко, автор книги "Как выжить в индустрии комиксов?", пояснил, насколько развито производство комиксов в России. Александр Кунин, основатель и руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодёжи, директор фестиваля КомМиссия, рассказал, какой дорогой комиксы шли к популярности в нашей стране.

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