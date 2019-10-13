Технологии, тюрьма и лотерея. Как устроена перепись в других государствах

В какой стране за участие в переписи можно получить квартиру? А где за отказ переписываться сажают в тюрьму? Правда ли, что в Турции в день переписи запрещено выходить из домов?

Технологии, тюрьма и лотерея. Как устроена перепись в других государствах /

Почему китайцы массово скрывались от переписи? Какая из стран переписывается только с помощью гаджетов? И где тратят на перепись больше других?

В совместном проекте МИА "Россия сегодня" и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде мы выясняем, в какой стране посчитали экономический эффект от переписи, а где её не проводят и почему, какие "странные" вопросы задают переписчики в других странах и на что они идут, чтобы переписать население.

Эксперт эпизода – начальник Управления социально-демографической статистики в Статкомитете СНГ Ирина Збарская рассказывает, как устроена перепись в других странах, с чем сталкиваются переписчики и какими технологиями пользуются.

Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!

01:17 когда появилась перепись и при чем здесь Библия?

01:50 какая страна ни при каких обстоятельствах не отменит перепись?

03:25 какие государства не проводят перепись и не проводили никогда?

08:25 в каких странах отказались от использования бумажных бланков?

10:34 в каком государстве переписчики просят респондентов сообщать о доходах?

12:38 зачем в 2008 году бывший президент США Барак Обама включил перепись населения в перечень антикризисных мер?

14:00 почему бразильские переписчики учитывают людей в трущобах только с помощью планшетов?

14:49 правда ли, что во время прошлой переписи в Турции туристы не могли выйти из отелей, пока не перепишутся

16:10 зачем индийские переписчики фотографируют респондентов?

17:28 какие "странные" вопросы задают респонденту в других странах?

18:00 в какой стране за отказ переписываться грозит штраф или тюремный срок?

20:50 в каком государстве посчитали экономический эффект от переписи. И что из этого получилось?

22:44 как демографическая политика напугала китайцев и зачем они скрываются от переписи?

24:45 где за участие в переписи можно выиграть квартиру?

Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.

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