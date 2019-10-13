Технологии, тюрьма и лотерея. Как устроена перепись в других государствах

Почему китайцы массово скрывались от переписи? Какая из стран переписывается только с помощью гаджетов? И где тратят на перепись больше других?
В совместном проекте МИА "Россия сегодня" и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде мы выясняем, в какой стране посчитали экономический эффект от переписи, а где её не проводят и почему, какие "странные" вопросы задают переписчики в других странах и на что они идут, чтобы переписать население.
Эксперт эпизода – начальник Управления социально-демографической статистики в Статкомитете СНГ Ирина Збарская рассказывает, как устроена перепись в других странах, с чем сталкиваются переписчики и какими технологиями пользуются.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
01:17 когда появилась перепись и при чем здесь Библия?
01:50 какая страна ни при каких обстоятельствах не отменит перепись?
03:25 какие государства не проводят перепись и не проводили никогда?
08:25 в каких странах отказались от использования бумажных бланков?
10:34 в каком государстве переписчики просят респондентов сообщать о доходах?
12:38 зачем в 2008 году бывший президент США Барак Обама включил перепись населения в перечень антикризисных мер?
14:00 почему бразильские переписчики учитывают людей в трущобах только с помощью планшетов?
14:49 правда ли, что во время прошлой переписи в Турции туристы не могли выйти из отелей, пока не перепишутся
16:10 зачем индийские переписчики фотографируют респондентов?
17:28 какие "странные" вопросы задают респонденту в других странах?
18:00 в какой стране за отказ переписываться грозит штраф или тюремный срок?
20:50 в каком государстве посчитали экономический эффект от переписи. И что из этого получилось?
22:44 как демографическая политика напугала китайцев и зачем они скрываются от переписи?
24:45 где за участие в переписи можно выиграть квартиру?
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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