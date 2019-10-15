Кошкин о санкциях США против Турции: Эрдоган может не усидеть в президентском кресле

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik рассказал, к чему могут привести санкции США против Турции.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Документ, как следует из заявления главы Госдепа, призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в арабской республике.

Ограничения могут коснуться людей и организаций, чьи действия "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности" в регионе, говорится в письменном заявлении Помпео.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти события.

"Вопрос непростой. Как только Трапм заявил о том, что он собирается обрушить экономику Турции, уже на 2 процента лира упала по сравнению с долларом. И если не будет быстрых результатов от операции "Источник мира", а их, судя по всему, не будет, то, думаю, Эрдоган смирится с желанием выстроить буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы", - сказал политолог.

Кошкин считает, что если в Турции продолжится падение экономического благополучия, то Эрдоган может лишиться президентского кресла в 2023 году.

"Турция не устоит и все закончится быстрее, чем предполагалось руководством. Что касается патриотического подъема, да, на сегодня в Турции поддерживают эту операцию, и если беженцы из Сирии переместятся в эту буферную зону, то, конечно, операция достигнет своего успеха. Но пока никто перемещаться не собирается, а в основному бегут в сторону Юга, в Сирию к правительственным войскам", - отметил Андрей Кошкин.

Девятого октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство". За несколько дней турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

Ранее поддерживавшие курдов американцы осудили действия Турции, однако отвели войска, что в РПК расценили как нарушение договоренностей. В Пентагоне ответили, что, вводя контингент в Сирию, "не подписывались" воевать с турками.

В воскресенье автономная администрация курдов и Дамаск договорились о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре. В понедельник сирийская правительственная армия вошла в Манбидж и другие подконтрольные курдам города, где ранее базировались подразделения из США.

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