Захарова: пленные боевики ИГ* в Сирии представляют угрозу для всех стран региона

Россия озабочена ситуацией с охраной захваченных боевиков террористической группировки "Исламское государство"* после начала операции Турции на севере Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Всплеском напряженности воспользовались террористы, которые активизировали сеть так называемых спящих ячеек сказала Захарова

"В этой связи вызывает большую озабоченность вопрос об охране пленных игиловцев*, которые содержатся в тюрьмах Заевфратья, и членов их семей - они находятся в лагерях внутренне перемещенных лиц, в том числе в 70-тысячном Аль-Хауле. Ведь они представляют угрозу не только для Сирии, но и для других стран региона", - заявила Захарова.

Эскалация на севере Сирии не должна останавливать политическое урегулирование, Москва прилагает усилия для созыва Конституционного комитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы убеждены, что эскалация напряженности на северо-востоке Сирии не должна останавливать от продолжения и даже наращивания усилий по продвижению политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН. Мы прилагаем энергичные усилия, в частности, во взаимодействии с сирийской стороной, с партнерами по астанинскому формату и в координации со спецпредставителем генсекретаря ООН по Сирии для подготовки созыва конституционного комитета в Женеве в конце октября", - добавила Захарова.

Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. Тринадцатого октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.