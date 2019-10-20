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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": почему мужчинам сложно включить в себе папу?

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Темы:
Подкасты РИА (194)
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Sputnik Абхазия

Почему мужчине трудно осознать свое отцовство? Почему женщина по умолчанию более готова быть родителем? Как страх осуждения мешает мужчине стать осознанным родителем? Все глубже, чем кажется. Осторожно! В эпизоде — мужской взгляд на проблему.

Вместе с проектом "Family tree" разбираемся, почему равноправное родительство так важно, но дается непросто.

Взаимодействие с младенцем — навык, который приходит с опытом. И если у женщин к детям любовь безусловная, то у мужчин с этим все гораздо сложнее. Отсюда и проблемы: нежелание участвовать в воспитании ребенка, отговорки, неосознанный эскапизм.

Почему равноправное родительство — это ловушка? Как правильно распределять обязанности и высказывать претензии друг другу (если они есть)? Чем мужчины-отцы в России отличаются от мужчин-отцов в других странах? Какие страхи их тревожат?

Соведущий эпизода — журналист, автор телеграм-канала “Молодой папа” Евгений Еремкин. Вместе с Линой они разбираются в теме равноправного родительства и спрашивают об этом психолога Александра Колмановского.

  • 01:38 как делят обязанности НОРМАЛЬНЫЕ молодые родители (если у папы нет молока в груди)
  • 02:55 почему молодым родителям плохо определять и распределять обязанности
  • 05:20 в какой момент женщины сами все портят
  • 07:32 о правильном воспитании "двух детей" — ребенка и… мужа
  • 09:40 отговорки "я зарабатываю деньги", "займусь ребенком, когда мне с ним будет, о чем поговорить". Что за ними стоит?
  • 11:40 равноправное родительство — это что? В чем ловушка "равноправия"?
  • 12:58 Про невротиков. Чем мужчины-отцы в России отличаются от мужчин-отцов в других странах?
  • 16:20 как сказывается на судьбе ребенка вовлеченность родителей в его жизнь в младенчестве
  • 17:20 страх осуждения, который "корябает" отцов
  • 19:00 а что делать женщине, если у нее на все не хватает сил
  • 20:30 "твой мужчина — точно такой же недолюбленный ребенок"
  • 21:00 как родителям правильно высказывать претензии друг другу
  • 22:55 есть ли семьи, где "все как надо"
  • 23:20 как и когда вымазать медом путь в отцовство (и как поощрять молодого папу)

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Подкасты РИА (194)


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