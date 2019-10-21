Участница пленэра "Краски осени Абхазии" из Израиля: природа - лучший учитель художника

Яэль Сонкин приехала на арт-пленэр "Краски осени Абхазии-2019" из Израиля. В интервью журналистам она рассказала, как важно для художников принимать участие в подобного рода мероприятиях.

VI Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии-2019" открылся 17 октября. В 2019 году в нем участвуют более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы.

"Художник плюс пленэр – это неразделимо. Мы постоянно учимся друг у друга, потому что довольный художник – это уже не художник, должно быть постоянное развитие. Лучший учитель – это природа. Если художник работает только в студии – это хорошо, но не для меня", - сказала Яэль Сонкин.

Художница из Израиля поделилась своими первыми впечатлениями об Абхазии.

"Могу передать это только на иврите, точно перевести на русский не получится. Это трогательно, до слез. Я ехала и плакала от эмоций – настолько меня поразили пейзажи, архитектура. В это невозможно не влюбиться с первого раза. Это невероятное место", - восхищается Сонкин.

Участники арт-пленэра посетят Сухум, Новый Афон, Гагру, Моквский храм. 24 октября откроется выставка работ, которые были выполнены в рамках VI Международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии-2019".

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