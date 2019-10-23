Такие обстоятельства: Цугба о международной сертификации сотрудников МЧС

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Четверо сотрудников МЧС Абхазии получили сертификаты международного образца.

Как сообщает сайт МЧС Абхазии, таким образом второй этап тренингов, проходивших на протяжении двух последних недель, подошел к концу. Тренинги проводились для сотрудников спасательного ведомства Абхазии в рамках проекта Международного комитета красного креста в Абхазии по обеспечению безопасности при проведении мероприятий по эксгумации тел пропавших без вести во время Отечественной войны 1992-93 годов. Тренинги включали в себя теоретические и практические занятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов по стандартам международных организаций. Что в свою очередь позволит в будущем проводить подобные работы силами отечественных специалистов.

Один из обладателей сертификата начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое значение для ведомства дают подобного рода тренинги.

Международный комитет красного креста занимается поиском пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии, напомнил Цугба.

"В этих группах работают различные специалисты, которым необходимо, чтобы рядом с ними работали специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, потому что при раскопках часто встречаются различные боеприпасы, снаряды, патроны и тому подобное. О проведении курсов есть договоренность между комитетом красного креста и МЧС. В этом году это первый такой опыт. Сам я давно занимаюсь этой профессией и для меня не все в этих курсах было новое, а других ребят, которые обучались, мы выбирали лучших из лучших. Курсы были интересные, мне казалось, что я все знаю, но в нашей профессии нельзя так думать, очень опасно, когда ты начинаешь думать, что все знаешь. Всегда можно чему-то научиться. Что-то я узнал новое, что-то вспомнил", - рассказал Рамиз Цугба.

Он также отметил, что Международный красный крест проводит обучение специалистов на местах для того, чтобы не приходилось приглашать специалистов из вне.