Светов о благодарности СССР за Финнмарк: Норвегия не самоутверждается на искажении истории

В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка. Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что с норвежцев могли бы взять пример и молодые прибалтийские страны.

Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка Советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

"Норвегия – это страна состоявшаяся, которая выстрадала свою независимость и свою экономику, поэтому ей не нужно самоутверждаться на исковерковании истории, не надо самоутверждаться на том, чтобы отрицать, что есть другие страны, другие народы, которые для нее что-то сделали. В них память о том, что происходило в годы Второй мировой войны, крепко сидит, они помнят о своем сотрудничестве с Англией, с другими странами, но они помнят и о том, что сделал СССР. Это очень достойное поведение людей, у которых есть настоящая память. В каком-то смысле это пример молодым прибалтийским государствам, которые во многом ориентируются, как они говорят, на скандинавские страны. В этом они тоже могли бы взять пример с Норвегии", - сказал политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

В среду в Киркенесе открылась крупная международная конференция, посвященная 75-й годовщине освобождения северной Норвегии войсками Красной армии, в которой принял участие министр Бакке-Йенсен.

Провинция Финнмарк была освобождена в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года Советской армией. Норвежцы с большим уважением относятся к событиям того времени, каждый год отмечая важную дату в истории Финнмарка. В Киркенесе установлен памятник советскому солдату, куда приезжают норвежские и российские делегации.