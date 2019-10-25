Шеф-повар о роли национальной кухни в развитии туризма: весь колорит Абхазии

Сложно представить Абхазию без традиционного гостеприимства и национальной кухни. От вкусов национальных блюд зависит то, какой запомнится Абхазия гостю, уверена шеф-повар национальной кухни Вилена Тарба.
Рецепты традиционных блюд достаточно просты, однако все готовится из натуральных продуктов, и именно в этом заключается вся их прелесть, сказала Тарба в беседе на радио.
"Фасоль, мамалыга с сыром, копченое мясо, ачапа – это первое, что пробуют туристы из национальной еды, приехав к нам. Без национальной кухни Абхазию сложно представить. Побывав в любой стране, турист захочет попробовать именно национальною кухню или самое популярное блюдо, и оно должно быть запоминающимся. Отдых без национальной еды не запомнится. Море, солнце можно найти и в других странах, а в национальной кухне весь колорит Абхазии", - сказала Тарба в эфире радио.
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