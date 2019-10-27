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"Россия в материалах иностранных СМИ": обсуждаем исследование

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Темы:
Подкасты РИА (198)
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Sputnik Абхазия

МИА "Россия сегодня" представило исследование западных СМИ, пишущих о России, на научной основе – взято более 81 тысячи материалов СМИ на языках "большой семерки".

Результаты в студии обсуждают директор "России сегодня" по коммуникациям Петр Лидов, главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и редактор Дмитрий Бабич.

Материалы иностранных СМИ о России – это важный источник информации и, безусловно, это – зеркало. Но не только и не столько для России.

Материалы о России – это прежде всего зеркало для самого Запада. По ним можно судить и о фобиях Запада, и о его мечтах, и о его оценке своих возможностей.

"Умом Россию не понять" - все три участника дискуссии пришли к выводу, что то же самое можно сказать и о Западе. Рационального экономического объяснения для его враждебности к России нет. Не все можно объяснить "рудиментами холодной войны" (рудименты должны отмирать, а враждебность Запада к РФ за последние 10-12 лет только усиливалась). Национальные интересы западных стран тоже явно не совпадают с враждебностью в отношении России. Например, слухи о "заговоре" России и Трампа против честных выборов в США, так и не подтвердившись, раскололи американцев на непримиримые политические лагеря. А при всеобщей радости в прессе стран ЕС по поводу любой оппозиционной "дестабилизации" в Москве хочется напомнить европейцам, как это несладко – жить рядом с Россией в состоянии революции. Тогда – почему проявляется враждебность к России и зачем она нужна?

В подкасте собеседники пытаются приблизиться к решению этого объемного вопроса. Отмечается, что очень часто здесь в дело вступают новые идеологические догмы Запада, а порой и просто игра на присущих людям страхах перед непонятным и чужим. Например, перед "иностранным вмешательством в выборы", "кибератаками" или "военной ордой с Востока". Подробное обсуждение этих вопросов вы услышите в подкасте с участием Петра Лидова, Алексея Дубосарского и Дмитрия Бабича.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (198)


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