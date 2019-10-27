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Страхи рожающих: менеджмент боли и медицинские вмешательства

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Темы:
Подкасты РИА (199)
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Sputnik Абхазия

Как пройдут роды? Насколько будет больно, и готова ли я к этой боли? Обойдётся ли без медицинских вмешательств? И какими они бывают? Это нормальные вопросы, которые появляются перед родами.

С волнением, страхом боли можно бороться. И первый способ – понять, что происходит в родовом блоке и к чему подготовиться.

Вместе с проектом "Family tree" разбираемся, как справиться с болью во время родов, и почему потом вы всё равно забудете, насколько сильной была эта боль.

Как работает менеджмент боли в российских роддомах, и почему в родах важны психологическая уверенность и спокойствие будущей мамы? Почему некоторые женщины принципиально не хотят рожать без использования эпидуральной анестезии? На чём бы сэкономило государство, если бы обеспечило идеальные условия для родов? Какие медицинские вмешательства в роды существуют?

Об этом в десятом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают акушерку, перинатального психолога, ведущую курсов "Мягкие роды" Елену Левильен.
А 28 октября Елена Левильен и Ольга Банникова — акушерки, которые помогли появиться на свет более чем 2500 малышам в России и странах Европы — проведут бесплатную онлайн-встречу и расскажут, как организовать свои роды.

  • 03:20 манипуляции и вмешательства: в чём разница?
  • 05:30 эпидуральная анестезия: "сервис обезболивания" или реальное спасение?
  • 08:00 о показаниях к применению эпидуральной анестезии с точки зрения акушерки
  • 11:10 на чём бы сэкономило государство, если бы обеспечило женщинам идеальные условия для родов
  • 14:56 в каких случаях, по мнению акушера, стимуляция родов жизненно необходима
  • 16:50 о побочных эффектах эпидуральной анестезии
  • 17:14 про возможность отказаться, ответственность женщины и рекламных манипуляциях
  • 19:10 почему важно не использовать анестезию в последние два часа перед появлением ребёнка
  • 22:00 о последствиях и осложнениях после применения "эпидуралки" для ребёнка и женщины с точки зрения акушера
  • 23: 20 о кесаревом сечении с использованием эпидуральной анестезии (эндорфинный подарок)
  • 26:00 18 часов неускоренных родов и почему это нормально
  • 28:55 "вскрывать ли пузырь": в чём "яркость ощущений"
  • 31:00 почему важно знать о видах вмешательств до родов

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (199)


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