Медвенский о памятнике советским воинам в Псху: напоминание внукам о важных событиях

27 октября в селе Псху после реконструкции был открыт памятник солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.

"С точки зрения истории это важно, потому что памятники, как правило, стоят не один год и не два, если не случаются никаких чрезвычайных событий, таких как война, стихийные бедствия, катастрофы, то они простаивают столетиями. Те поколения, которые придут уже после тех, кто эти памятники восстанавливает, все-таки они будут напоминать о людях, о событиях исторических, первостепенной важности, которые происходили в истории страны и не дадут забыть их детям, внукам и правнукам. Сейчас в ряде стран бывшего Советского Союза идет активная борьба с памятниками. Сносятся памятники маршалу Жукову, маршалу Коневу, конечно же, это не вызывает ничего, кроме презрения и осуждения. Воевать с мертвыми некрасиво и подло. Противостояние такой войне с памятью, которая сейчас активно ведется, является нашей главной из основных задач", - сказал Медвенский.

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Высокогорное село Псху – единственный населенный пункт в Абхазии, который был оккупирован немецкими войсками и удерживался на протяжении нескольких дней. Бойцы Красной армии дали жесткий отпор врагам. Останки нескольких десятков солдат были обнаружены и похоронены лишь в 1963 году в братской могиле в центре села Псху.

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