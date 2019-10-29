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Беслан Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар об акции диаспоры в Иордании: отреагировали на грузинскую "гуманитарную ловушку"

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Sputnik Абхазия

Исполняющий обязанности министра демографии и репатриации Беслан Дбар прокомментировал в эфире радио Sputnik Абхазия акцию представителей абхазо-адыгской диаспоры в Иордании.

28 октября в Иорданском Хашимитском Королевстве грузинской черкесской благотворительной организацией и грузинским посольством в Иордании совместно с адыгской диаспорой Иордании "Адыгэ-Хасэ" планировалось провести культурный симпозиум. В его рамках должна была презентована поэма грузинского автора Давида Маградзе "Джакомо Понти", переведенная на абхазский, черкесский и осетинский языки. 

"Данное мероприятие носило провокационный характер и направлено на раскол абхазо-адыгской диаспоры в Иордании. Но представители организации  "Диуан Абаза" с адыгскими активистами, держа транспаранты, абхазские и адыгские флаги, зашли в здание и сорвали выступление посла Грузии в Иордании, посол покинул зал. Я смотрел видеоматериалы, плакаты гласили: "Тебе не рады", "Свобода Абхазии". Мероприятия гуманитарного характера могут проводиться в любом государстве, главное как их преподнести", - сказал Дбар.

Он отметил, что грузинская сторона подготовила гуманитарную ловушку для представителей абхазо-адыгской диаспоры в Иордании, но была своевременная реакция.

"Думаю, вовремя отреагировав, провели акцию красиво, без шума и гама, в рамках демократии", - сказал Дбар.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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