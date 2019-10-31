Такие обстоятельства: Экба о Черном море

31 октября отмечается Международный день Черного моря.

В общем состояние Черного моря с каждым годом ухудшается, и виной тому антропогенные нагрузки, связанные с деятельностью человека, отметил Экба в беседе на радио. На разных участках побережья нагрузка по-разному распределена, сказал он.

"К нашему счастью, надо признать, что самая маленькая нагрузка по чистоте Черного моря - это побережье Абхазии, это такой пятачок. Ну, во-первых, у нас плотность населения очень маленькая, и все отели и прочее, что на побережье понастроили, это не сравнить с Сочинским побережьем. В районе Гагры, Пицунды, Очамчыры и Сухума, море относительно чистое. Поскольку у нас ограничено судоходство, у нас не добывается нефть, можно сказать, что воды абхазской акватории имеют хорошее рекреационное качество", - отметил Экба.

Однако, по словам ученого, даже в абхазской акватории есть отдельные участки наиболее загрязненные. Так, в центральной части Сухума, где впадают маленькие реки, которые протекают через город, акватория локально загрязнена, но при помощи течений море пока справляется самостоятельно с этими загрязнениями, отметил Экба.