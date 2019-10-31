Джинджолия о демографической политике в Абхазии: нужна системная помощь государства

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия рассказал в эфире радио Sputnik, что будет готовиться законопроект о демографической политике.

Парламент Абхазии на первом заседании осенней сессии принял постановление о создании рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере.

"Планируется разработка законодательных актов, касающихся демографической политики. Если задать нашим специалистам, есть ли юридические рамки у слова "демография", то выяснится, что у нас нигде внятно не расписано, что это и как заниматься этой политикой. В соседних странах существуют огромные нормативные акты, нацпроекты, документы по национальной политике в области демографии. У нас есть разные предложения от наших юристов, постараемся их предложения представить в виде законов, вытекающих из них положений, нормативных актов", - сказал Джинджолия.

По его мнению, необходимо принять закон о демографии, который определит программы и направления для осуществления политики в данной сфере, будь то медицинское обеспечение, предоставление жилья, работы.

"Сегодня наблюдается отсутствие системы в помощи государства населению. Должна быть описана конечная цель, для чего нам это надо, внятности не хватает", - сказал Джинджолия.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.