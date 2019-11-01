Кове о декорациях спектакля "Берег неба": мебели место на даче

О вновь восстановленном спектакле абхазского драматического театра по произведению Тонино Гуэрра "Берег неба" и о его минимализме в декорациях в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал режиссер-постановщик спектакля Валерий Кове.

В абхазском драматическом театре идут репетиции спектакля "Берег неба" режиссера-постановщика Валерия Кове. 4 ноября театр примет участие в фестивале национальных театров во Владикавказе.

"Я бы хотел иметь возможность сделать постановку и в декорациях. Но атрибутика, декорации, реквизиты, технические акценты - это все то, за чем прячется актер. А мы очень строго к этому относимся. Сцена – это место, где любой знак приобретает художественный смысл, а мебели место в квартире или на даче. Если, к примеру, стоит трюмо, но оно без зеркала, то актер, глядя в него, видит себя в другом облике, и соответственно действует в другом облике, или табуретки в спектакле - это место где все собираются. Их уносят, потом разоблачают тех, кто это сделал, и это все обыгрывается и приобретает смысл", - сказал Кове.

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4 ноября во Владикавказе Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба примет участие в Международном фестивале национальных театров "Сцена без границ".