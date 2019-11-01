Джаралла о вступлении Украины и Грузии в НАТО: большая стратегическая игра

Политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление Генсека НАТО о том, что для Украины двери Североатлантического альянса остаются открытыми.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Раде, заявил, что Киев имеет право выбирать военные блоки, в какие он готов вступать, двери в НАТО остаются открытыми.

Запад еще с 1990-х годов ведет очень серьезную стратегически выверенную линию на изменение украинского общества. Шел отбор кадров через систему НКО, различные программы, и эти люди сегодня во власти на Украине, сказал в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла.

"Было понятно, что ведется очень большая стратегическая игра, смысл которой в том, чтобы территория Украины находилась под контролем Запада. Это позволит в военно-стратегическом плане свести военные возможности России к нулю, так как от границы Харьковской области до Москвы всего лишь несколько сот километров", - сказал Джаралаа.

Он отметил, что НАТО ведет определенные шаги в Румынии, Болгарии с целью создания неких баз противодействия России, которая контролирует Черноморский регион благодаря российскому Крыму.

"Правда, руководство этих стран не проявляет особого энтузиазма в силу различных причин. Но есть еще одно направление - это работа с Грузией, в которой подобные совещания уже проходили… Ни Украина, ни Грузия не соответствуют по своим параметрам никаким возможностям вступления в состав НАТО, более того у НАТО нет никакого желания принимать обязательства перед этими государствами. Вместо этого принимается так называемый облегченный вариант, который выдумывается на ходу. Смысл в том, что военные возможности этих стран под контролем НАТО, они выполняют волю НАТО, но при этом альянс не принимает никаких обязательств перед ними", - сказал Джаралла.