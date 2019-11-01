Трапш о погоде в Абхазии на ноябрь: солнечные теплые деньки еще будут

Пасмурная погода в начале ноября продлится лишь несколько дней, сказала синоптик в беседе на радио. В первой декаде месяца, а это до 10 ноября, еще будут солнечные теплые деньки, отметила Трапш.

"Исходя из тех синоптических карт, что мы сейчас рассматриваем с аналитиками, можно сказать, что в первой половине декады, включая и второю половину декады месяца, то есть до 15 ноября, сохранятся теплые солнечные дни. Температура будет подниматься до 20 градусов. На нас будет оказывать влияние обширный антициклон с выносом теплой воздушной массы. Лишь первого и второго ноября из-за активного затока холода с Арктики у нас сохранится пасмурная погода. Температурный режим днем - лишь 9 - 14 градусов. Но это не аномалия, это характерная для ноября температура. Особо опасных явлений в ноябре мы не ждем. С 15 ноября у нас вновь будут затоки холода с Арктики, активные фронтальные зоны, вследствие чего погода ухудшится, будут идти дожди, местами ливневого характера, сопровождающие грозами", - сказала Трапш.

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