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Смыр: надо потихоньку приучаться платить налоги

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Sputnik Абхазия

Депутат Народного Собрания, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр рассказала в эфире радио Sputnik , что представляет собой упрощенная система налогообложения и почему ею хотят заменить спецналог.

Депутат отметила, что с учетом накопившихся проблем в налоговой системе, в частности, было принято решение разработать законопроект об упрощенной системе налогообложения, который заменит спецналог.

"Спецналог - это достаточно сложная расчетная система. Мы пошли по пути упрощения налоговой системы. Это упрощенная система учета доходов людей и обложения налогами. Дается определение малого и среднего предпринимательства, также в законе оставляем такие виды системы налогообложения, как патентная. Вторым этапом предлагаем упрощенную систему, а не спецналог, который действует в данный момент. И третье - это общий режим налогообложения.

"В упрощенной системе налогообложения четыре ставки. Для доходов сельского хозяйства – 3%, для доходов промышленного производства и торговли - 5%, для доходов от выполнения строительных работ - 8%, для доходов от выполнения прочих работ и оказания услуг- 10%",-сообщила Смыр.

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Упрощенную систему налогообложения могут внедрить в Абхазии

Депутат отметила, что упрощенная система налогообложения предусматривает введение контрольно-кассовых машин, которые наверняка будут не всем по душе.

"Контрольно-кассовые аппараты, напрямую соединенные с сервером налоговых органов, конечно же, это не очень будет интересно. Но я хочу сказать, надо потихоньку приучаться платить налоги. Все время уходить от системы и находить какие-то серые схемы - не есть правильно", - сказала Смыр.

Она отметила, что существующий спецналог не отражает реальных поступлений доходов. По мнению депутата, упрощенная система налогообложения лучше администрируется, и соответственно будет больше налоговых поступлений.

Депутат отметила, что в законопроекте есть недочеты, которые будут устраняться рабочей группой.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Теги:
бюджет


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