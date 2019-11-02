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Как вы это делаете

Сергей Карякин про шахматные скандалы, поклонниц и читерство

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Темы:
Подкасты РИА (202)
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Sputnik Абхазия

Он ударился головой о дно бассейна и вскоре попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" шахматист Сергей Карякин рассказывает, существуют ли допинг и читерство в этом спорте, пишут ли шахматистам поклонницы, и как технологии изменят игру.

Зачем профессиональному шахматисту режим питания и физические тренировки? Почему в шахматах столько сексизма и проигрывал ли он женщинам? Коснется ли допинговый скандал шахмат и существует ли в этом спорте список запрещенных препаратов? Кто в ближайшее время может опередить Россию в списке шахматных стран мира и что нужно делать прямо сейчас, чтобы этого не случилось? Изменятся ли правила игры из-за новых технологий и можно ли "подсесть" на шахматы, как на видеоигры?

Отвечает чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин:

  • 0:50 Партия за три минуты: как играют в шахматы, где на ход несколько секунд
  • 4:10 Зачем шахматисту режим питания и тренировки
  • 5:50 Про шахматный "взлет" после удара головой о дно бассейна
  • 6:30 Существуют ли шахматный допинг и как за него могут оштрафовать
  • 7:45 Как противостоять новым технологиям для нечестной игры
  • 11:45 Могут ли обвинения России в допинге коснуться шахматного спорта
  • 14:30 "Женский международный гроссмейстер": сексизм в шахматном мире
  • 16:10 С супругой — в шахматы, с детьми — в "Чапаева"?
  • 16:45 Зачем турниры для лиц с ограниченными возможностями в шахматах
  • 17:55 Кто может перехватить первенство российской шахматной школы и что делать сейчас, чтобы этого не произошло через пять лет?
  • 21:00 Когда шахматисту пора на пенсию
  • 21:40 Госдума, шахматная школа, игра на бирже: где может работать шахматист
  • 23:00 Можно ли заработать состояние, выигрывая шахматные турниры
  • 24:10 Инструмент популяризации шахмат или источник заработка: зачем ему Instagram
  • 24:55 Пишут ли ему поклонницы
  • 25:10 Трехмерные шахматы и турниры в виртуальной реальности: как новые технологии изменят шахматный мир
  • 27:20 "Лошадью ходи, век воли не видать!" и шахматисты-ботаники: раздражают ли его стереотипы

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Темы:
Подкасты РИА (202)
Теги:
шахматы


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