"Страхи/Ошибки": как перестать тратить деньги на ненужное?

Сегодня – уже третий кофе с собой, завтра – ненужная пара обуви. Надо отказаться от бесполезных покупок, но силы воли не хватает. Расходы заметно растут, и вместе с ними – чувство вины. Сложно объяснить себе и другим, зачем этот хлам. В чем причина импульсивных покупок? Это слабость характера? Правильный маркетинг? Или дефицит радости в жизни?
Бесполезные покупки совершают все. Но что если умом понимаешь, что вещь не нужна, и даже это не останавливает? Как этот порыв объясняют психологи и маркетологи? Стоит ли ругать себя за покупку очередной ненужной вещи?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, нейрофизиологом, специалистом в области нейроэкономики и нейромаркетинга Мариной Королевой и Кристиной Карапетян, которая часто тратит деньги на ерунду, разбираемся, можно ли выиграть войну с маркетологами и перестать покупать ненужные вещи.
- 01:15 навязчивая страсть к тратам (ониомания) – это женская или мужская проблема
- 02:00 о "зоне наказания" в мозге, которая разрешает покупать
- 05:25 когда и почему люди жалеют о покупке
- 06:50 стоит ли себя грызть за бесполезную покупку ("все покупатели поступают иррационально")
- 08:55 как остановить себя и не покупать ерунду
- 10:30 что происходит в мозге, когда мы совершаем спонтанные покупки
- 11:55 как избавить себя от соблазна сделать ненужную покупку
- 14:30 как поступать в ситуации, когда не можешь отказать продавцу и покупаешь
- 17:05 на что давит нейромаркетинг
- 19:30 как отразить провокации маркетологов
- 23:17 почему иногда хочется просто потратить деньги
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