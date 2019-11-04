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Кокоша о бальнеологии в Абхазии: природные воды можно использовать пациентам круглый год

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Sputnik Абхазия

Замдиректора научно-исследовательского центра курортологии в Абхазии, кандидат медицинских наук, Людмила Кокоша в эфире радио Sputnik рассказала о проблемах развития бальнеологии в Абхазии.

В Абхазии можно использовать природные минеральные воды для круглогодичного лечения пациентов, сказала кандидат медицинских наук Людмила Кокоша в беседе на радио.

"Если будут организованы санатории или курорты, на их базе организованы даже ванны с искусственными минеральными водами, то есть с заранее заготовленными водами, которые потом разбавляют, или же сделаны специальные ванны для природной минеральной воды как это было до войны в Сухумских минеральных водах, это было бы прекрасно. Сюда приезжали бы туристы не на 12 дней, а на 24 дня, и естественно, оборот пациентов был бы больше. Желающих приезжать было бы больше и доходы Абхазии возросли бы", - отметила Кокоша.  

По словам замдиректора научно-исследовательского центра курортологии Абхазия богата уникальными источниками, которые не задействованы должным образом.  

"Помню, до войны для использования Сухумских минеральных вод была привлечена курортная поликлиника. Она стояла в центре Сухума, и все отдыхающие через курортную поликлинику получали врачебное направления и проходили там лечение. Если бы сейчас были бы восстановлены старые курорты, то конечно, это было бы хорошо для приезжающих отдыхать. Сейчас очень моден понятие лечебный туризм– это значит реализация профилактической лечебно-диагностической и реабилитационной программ, на основе использования природных ресурсов, одним из природных ресурсов являются минеральные воды, которыми очень богата Абхазия", - сказала Кокоша.    

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
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