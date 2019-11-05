Эксперт об учениях Украины и НАТО в Черном море: хорошая возможность для военных России

В Киеве заявили, что в 2020 году в Черном море будут проведены масштабные учения Украины и НАТО. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik оценил значение этих учений.

Масштабные четырехдневные учения Украины и НАТО запланированы в 2020 году в Черном море, заявил в пятницу на брифинге украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина намерена активно сотрудничать с Североатлантическим альянсом в противодействии гибридным угрозам.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik оценил значение будущих учений.

"Тут преследуется, я думаю, задача продемонстрировать "атлантическое единство" с Украиной. Помимо США и Украины, в учениях, скорее всего, примут участие черноморские государства ‒ члены НАТО, такие как Болгария и Румыния. Назвать "масштабными" их будет, думаю, все-таки сложно: конвенция Монтре действует, и бесконечное количество кораблей в Черное море не нагонишь", ‒ отметил Алексей Леонков.

По его мнению, будущие учения принесут большую пользу российским расчетам береговой обороны.

"Участники учений будут в очередной раз что-то "демонстрировать", громкие слова говорить, украинское руководство будет стучать себя в грудь, заявлять, какие они молодцы ‒ все как обычно. А для наших расчетов береговой обороны это будет очень хорошая возможность потренироваться на отслеживании новых объектов. У нас есть загоризонтные РЛС, которые будут эти надводные объекты изучать, и, таким образом, пополнят или обновят свою библиотеку целей. То есть для наших войск, расквартированных на Крымском полуострове, это тоже хороший шанс поучиться", ‒ сказал Леонков.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.