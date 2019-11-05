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Рафик Григорян
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Григорян об урожае цитрусовых в Гулрыпшском районе: и деревья устали, и засуха помешала

Радио
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Sputnik Абхазия

Начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как обстоят дела с урожаем цитрусовых в районе в этом году.

В Гульрыпшском районе ожидается до восьми тысяч тонн мандаринов, сказал начальник сельхозуправления района Рафик Григорян в беседе на радио. "У нас в прошлом году было около 15-16 тысяч тонн мандаринов, в этом году же меньше, помешала засуха и, как правило, если один год урожайный, то в следующем году его не жди, деревья устают. Мраморный клоп здесь не при чем, он уже стал для нас "родным", мы знаем как с ним бороться - опрыскиваем деревья ядохимикатами. Клоп на фейхоа не садится, а вот цитрусовые плоды он любит, но, получив удар ядохимикатами, исчезает или же погибает", - пояснил Григорян.  

По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района, крестьяне только на днях начали сбор урожая.  

"В районе 235 гектаров государственного сектора, частного же - 900 гектаров. Крестьяне только начали собирать урожай, и цена на мандарины пока еще не установилась, килограмм можно купить за 50, за 40 рублей", - сказал Григорян.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.   

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