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Эсма Джениа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джениа о фестивале "Щардаамта" в Абхазии: спускаем на воду новый кораблик

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Sputnik Абхазия

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа в эфире радио Sputnik рассказала, почему так важно проводить хоровые фестивали в Абхазии.

Первый международный хоровой фестиваль "Щардаамта" пройдет в Абхазии с 11 по 14 ноября, в трех городах – Гудауте, Пицунде и Сухуме.

© Sputnik Томас Тхайцук
Лучше хором: первый международный фестиваль "Щардаамта" пройдет в Абхазии

"Мы в этом году проводим первый международный хоровой фестиваль "Щардаамта", спускаем на воду новый кораблик. Есть очень острая необходимость проводить такого рода фестивали. Мы видим, как непопулярным стало некогда традиционное и естественное для абхазов многоголосное пение. Если совсем недавно с легкостью на любом застолье находились люди, которые складывались в импровизированный хор и могли петь любую народную песню, это было естественное состояние - петь. Сейчас же ситуация совершенно изменилась, это все естественные процессы, эстрада вытесняет все остальные формы музицирования, и в наше время стало популярно петь сольно. Ситуация с хорами волнительная и беспокоящая, нам показалось, что, может быть, таким образом можно всколыхнуть интерес к хоровому пению", - сказала Джения.  

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Первый международный хоровой фестиваль "Щардаамҭа" проводит Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба при поддержке Министерства культуры республики.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер фестиваля.

Теги:
Абхазия


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