Джениа о фестивале "Щардаамта" в Абхазии: спускаем на воду новый кораблик

Первый международный хоровой фестиваль "Щардаамта" пройдет в Абхазии с 11 по 14 ноября, в трех городах – Гудауте, Пицунде и Сухуме.

"Мы в этом году проводим первый международный хоровой фестиваль "Щардаамта", спускаем на воду новый кораблик. Есть очень острая необходимость проводить такого рода фестивали. Мы видим, как непопулярным стало некогда традиционное и естественное для абхазов многоголосное пение. Если совсем недавно с легкостью на любом застолье находились люди, которые складывались в импровизированный хор и могли петь любую народную песню, это было естественное состояние - петь. Сейчас же ситуация совершенно изменилась, это все естественные процессы, эстрада вытесняет все остальные формы музицирования, и в наше время стало популярно петь сольно. Ситуация с хорами волнительная и беспокоящая, нам показалось, что, может быть, таким образом можно всколыхнуть интерес к хоровому пению", - сказала Джения.

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Первый международный хоровой фестиваль "Щардаамҭа" проводит Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба при поддержке Министерства культуры республики.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер фестиваля.