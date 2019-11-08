Качарава о поправках к закону об НДС: щадящие ставки упростят выплаты

Насколько изменение закона об НДС поможет развитию предпринимательства в республике и сможет ли вывести его из тени, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава Ассоциации предпринимателей Роман Качарава.

31 октября депутаты Народного Собрания приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений по ставкам НДС. Законопроект предлагает использовать дифференцированный подход к ставкам НДС, а именно внедрить ставки этого налога, равные 0%, 3% и 7% вместо действующих 10%. Для бизнеса в области туризма, связи и горюче-смазочных материалов НДС останется на уровне 10%.

При этом законопроект предполагает, что на крупных импортеров распространяется отсрочка платежа налога на добавленную стоимость сроком на два месяца, тем самым у предпринимателей отпадает необходимость погашать НДС на таможне при ввозе в страну товаров.

"Я считаю, что такая позиция, как отсрочка платежа на два месяца и оплата этого платежа в бюджет - больше повлияет на вывод бизнеса из тени. Приходит товар, оформляется декларация таможенная, определяется сумма оплаченных налогов и выплачивается уже после двух месяцев. Для многих это будет очень удобно, потому что зачастую товар пришел, его растаможить надо, НДС оплатить надо, а у людей нет денег, потому что они уже заплатили достаточно серьезные суммы за саму продукцию. Конечно, если при этом будет учитываться бой, порча товара и так далее, это будет прекрасно. На самом деле отсрочка очень многим нужна, и я думаю, что сыграет положительную роль. НДС трудно выполним по финансовой нагрузке, то есть посчитать НДС можно, никаких сложных расчетов нет. Но финансовая нагрузка будет приличная особенно для тех, у кого останется 10%. А 3% и 7% будут более щадящие ставки, и выплатить их особых проблем не составит", - сказал Качарава.

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Закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" был принят Парламентом 25 ноября 2015 года, и подписан президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

В июне 2019 года депутаты Парламента Абхазии в первом чтении приняли три поправки к закону "О налоге на добавленную стоимость", направленные на совершенствование механизма применения закона об НДС и на снижение налогового бремени на отдельные категории налогоплательщиков страны.