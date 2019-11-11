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Инга Шакая
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Шакая о донорстве в Абхазии: нужен закон и льготы

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Sputnik Абхазия

О проблемах донорства в Абхазии в беседе на радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией Республиканской больницы Инга Шакая.

В основном донорство рассчитано на молодежь и людей среднего достатка, потому его необходимо поощрять, сказала Шакая в беседе на радио Sputnik.

"Нам в Абхазии необходим закон о донорстве, защищающий права доноров и социальные льготы. У нас, к сожалению, идет расслоение общества. К нам не должны попадать люди из групп риска. А богатые люди - у них финансовое положение стабильное. Они могут пойти на это, если нужна будет помощь близким. Донорство рассчитано на молодежь и на людей среднего достатка, поэтому если бы выплачивались какие-то компенсации, хотя бы за саму донацию, то люди сдавали бы кровь и принимали бы участие в акциях. Мы, к сожалению, не кормим наших доноров, нет никакого социального пакета, как в России", - сказала Шакая.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.     

В Центральном банке крови при Республиканской больнице Абхазии прошел седьмой благотворительный донорский марафон "Открытая ладонь", в нем приняли участие 22 донора, было получено примерно десять литров крови.



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