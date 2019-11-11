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Юрий Швыткин
© РИА Новости . Александр Паниотов

Швыткин: помощь России в Сирии помогла предотвратить масштабную войну

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Sputnik Абхазия

Заявление Асада о том, что конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Юрий Швыткин.

Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Об этом в интервью RT заявил сирийский президент Башар Асад.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что конфликты, происходящие в мире, могут перерасти в  глобальные конфликты.

"Считаем, что локальные конфликты, которые сегодня происходят в мировом пространстве, имеют риски перерасти в более глобальные события. Вместе с тем, помощь России в урегулировании ситуации в Сирии, создание здесь Конституционного комитета, договоренности между Ираном, Россией и Сирийской Арабской Республикой, предотвратили масштабную войну. При этом группировка вооруженных сил России, находящаяся там, сумела своевременно обеспечить легитимность власти законно избранного правительства и выстроить достаточную борьбу с терроризмом с учетом тех стран, которые незаконно находятся на территории Сирии", - сказал Юрий Швыткин.

Ранее Асад заявил, что проблема с Соединенными Штатами заключается в том, что, по их мнению, они ведут войну за выживание. По словам президента, такую политику Вашингтон проводит, поскольку теряет свою гегемонию.



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