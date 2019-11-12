Ирадян о земельном кадастре Абхазии: железная защита собственника

Два самых основных, важных аспекта для чего нужен кадастр: первое - защита прав первообладателей недвижимости, и второе - развитие экономики, сказал Ирадян в беседе на радио.

"Кадастр - один из основных элементов рыночной инфраструктуры, без этого невозможно создание рыночной экономики, потому что весь оборот недвижимости, все любые действия по инвестированию, любые капитальные вложения невозможны без того, чтобы инвестор четко понимал, что за недвижимость он приобретает, и что его недвижимость будет защищена. С точки зрения защиты, это важно для граждан, которые уверены, что если у них на законных основаниях находится в собственности любая недвижимость, они должны быть защищены, это должно быть железно. Вот пока железной защиты не будет, не будет ни порядка, ни экономики. Сейчас не на должном уровне все это находится, и задача кадастра как раз привести это в соответствие с современными стандартами, для того чтобы мы могли в дальнейшем развивать экономику, потому что сфера земельно-имущественных отношений - это основной камень преткновения для развития нашей экономики", - сказал Ирадян.

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Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. В 2012-2013 году подготавливалась государственная геодезическая сеть. В 2014 году на основании решения Межправительственной комиссии между Россией и Абхазией были выделены дополнительные средства на аэрофотосъемку.