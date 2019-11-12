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Сангулия о сухумском бассейне: проект себя окупит

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Sputnik Абхазия

Директор фирмы "Аквастройинвест" Омар Сангулия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что будет представлять собой бассейн на набережной Диоскуров в Сухуме после реконструкции.

Ремонтно-восстановительные работы будут закончены к марту 2020 года. По словам Сангулия, бассейн  длиной в 50 метров будет работать круглый год. До 16 часов вход в него будет бесплатным, здесь смогут заниматься спортсмены. Но это проект коммерческий, поэтому вечером поплавать можно будет только за деньги, частые посетители смогут приобрести и абонемент.

"Мы предполагаем, что проект окупится с коммерческой точки зрения. Хотелось бы, чтобы это было быстрее. Но сейчас приходится занимать деньги на его реконструкцию. Думаю, что потихоньку справимся", - отмечает Сангулия.

Предполагается, что бассейн будет работать круглый год. Как отмечает Омар Сангулия, все будет зависеть от электроснабжения.

После Отечественной войны народа Абхазии бассейн, как и многие другие объекты, пришел в негодность. После 15 лет простоя, в 2008 году, администрация Сухума отдала его в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест".

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