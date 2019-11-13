Арсалия о форуме в Санкт-Петербурге: определит следующий культурный сезон Абхазии

Для Абхазии участие в Санкт-Петербургском Международном культурном форуме является уникальной возможностью, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия министр культуры республики Эльвира Арсалия.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, в котором Абхазия примет участие, пройдет с 14 по 16 ноября. Главной темой форума станет "Культурные коды в условиях глобализации", сообщила руководитель абхазской делегации Эльвира Арсалия.

"Этот форум имеет очень большое значение, один из приоритетов нашей культурной политики - это развитие международных культурных связей. Поэтому важно участвовать в мероприятии, в котором десятки и тысячи участников из разных стран мира, говорящих о том, как сохранить наследие, какие есть мировые тренды в области культуры, как развивать учреждения культуры, посмотреть различные практики в области культуры. Участие в Санкт-Петербургском форуме - уникальная возможность для Абхазии. Всегда в рамках Санкт-Петербургского форума обсуждаем план сотрудничества с Министерством культуры России уже на следующий год. У нас уже есть наработки, все эти месяцы работали, и я думаю, что по завершении форума мы можем сказать, что нам готовит культурный сезон 2020 года", - подчеркнула Эльвира Арсалия.

Арсалия отметила, что рассматривается возможность трехлетней программы, которая даст возможность самого широкого взаимодействия на уровне культурных учреждений, общественных организаций Абхазии и России.

Организаторы форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга. Его основная тема в этом году: "Культурные коды в условиях глобализации".

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