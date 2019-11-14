Аргун: диабетики понимают друг друга и очень дружны

Врач-эндокринолог Сухумской городской клинической больницы Нана Аргун в интервью радио Sputnik рассказала, что пациенты с сахарным диабетом часто поддерживают друг друга и имеют свои сообщества во многих странах.

14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Пациенты с сахарным диабетом в Абхазии планируют создать свое сообщество, сообщила врач-эндокринолог Нана Аргун.

"Насколько мне известно, пациенты планируют открыть (сообщество диабетиков - ред.). Вообще диабетические сообщества самые дружные. Наверное, это объясняется тем, что у них особый образ жизни, диабетики понимают друг друга как никто. Есть такие термины, как "диасообщество", "диамама", "диапапа", "диасемья". Ни в какой другой болезни такое не встретишь. Практически во всех странах есть диабетические сообщества", - сказала Аргун.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Диабет — это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина (это гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Передаваться диабет может наследственно, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни. Основные симптомы сахарного диабета: жажда, учащенное мочеиспускание. В группу риска входят люди с избыточным весом, подверженные стрессовым ситуациям и ведущие пассивный образ жизни.