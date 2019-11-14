Патриарх Кирилл: против традиционных религий ведется война

Патриарх заявил, что последние десятилетия были омрачены многочисленными конфликтами в разных точках земного шара и невиданным разгулом терроризма. По его мнению, против традиционных религий ведется война.

"Опаснее всего, что в этих войнах на передовых сражаются представители молодого поколения. Идеолого-экстремистские силы используют отсутствие жизненного опыта у молодежи, ее готовность защищать свои взгляды любой ценой. Все это усугубляется недостатком базовых знаний не только о других религиях, но и о своей", - отметил патриарх Кирилл.

II саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.

Это уже третий визит патриарха Кирилла в Азербайджан. Предыдущие поездки состоялись в 2009 и 2010 годах. Ранее, в 2001 и 2005 годах, Азербайджан посещал патриарх Алексий II.