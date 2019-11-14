Тараторкин о сотрудничестве архивистов Абхазии и России: душевные связи профессионалов

Между архивистами Абхазии и России за последние годы установились дружеские и высокопрофессиональные отношения, считает директор научно-образовательного центра "Гуманитарный архив РГГУ", почетный архивист РФ Филипп Тараторкин.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция по итогам Международной конференции "Архив как атрибут государственности", посвященная 90-летию архивной службы Республики Абхазия.

По словам почетного архивиста России Филиппа Тараторкина, работа конференции показала, что архивисты двух стран прошли уже довольно впечатляющий путь от некой риторики к совместной работе.

"Для меня всякий раз честь и радость оказываться среди абхазских коллег и друзей. Абхазское гостеприимство - это всем известная реальность. К этому я хотел бы добавить еще и очень высокий уровень профессионального общения. Наши душевные и дружеские связи, которые установились за это время, помножены на профессиональный разговор серьезного уровня. Три дня работы в этом году показали, что пройден уже большой и довольно впечатляющий путь от некой риторики, когда констатировали необходимость принятия мер к самой работе, и к пониманию того, каковы должны быть перспективы совместной работы", - сказал Тараторкин.

Он отметил, что на Международной конференции "Архив как атрибут государственности" разговор был во многом острый, дискуссионный.

"Ставились конкретные вопросы о выявлении документов, какие шаги должны предприниматься для продолжения работы по реконструкции документальной базы абхазской истории", - рассказал Тараторкин.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.