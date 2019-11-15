Барциц об увеличении турпотока из Башкирии в Абхазию: проблема только в транспорте

Заместитель председателя Госкомитета по курортам и туризму Астамур Барциц в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об основной проблеме, с которой сталкиваются туристы из Республики Башкортостан.

Делегация из Абхазии приняла участие в форуме туриндустрии в Уфе. Как напомнил председатель Госкомитета по курортам и туризму Астамур Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия, между Башкирией и Республикой Абхазия давно существует связь, которая всегда носила дружеский характер.

"У нас была возможность пообщаться с представителями турбизнеса, которые работают в Республике Башкортостан. Они давно работают с Абхазией, но хотят увеличить поток граждан к нам в республику. К сожалению, сегодня мы упираемся только в одну проблему – транспортную логистику. Остальных проблем у нас не существует. Они попросили нас выйти с предложением к профильным ведомствам, чтобы организовать прямое железнодорожное сообщение с Абхазией. Мы намерены ставить эти вопросы, потому что основными нашими задачами является увеличение турпотока в страну. Мы напрямую работаем с бизнесом, который говорит о своих проблемах. Мы слышим и пытаемся решать эти проблемы. По приезде в Абхазию мы будем решать этот вопрос. Думаю, что все завершится положительно", - сообщил Барциц.

На сегодняшний день существует прямой железнодорожный рейс Уфа-Адлер, и, по мнению Астамура Барциц, если сильно захотеть, то все получится.

Поездка абхазской делегации совместно организована Госкомитетом по курортам и туризму республики и Торгово-промышленной палатой. В форуме в Уфе участвовали также руководители "Абхазского союза туризма", "Национальной туристической компании", представители туристического бизнеса.

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