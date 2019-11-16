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Страхи

Подкаст "Страхи/Ошибки": как вести себя с близким, если он безнадежно болен

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Темы:
Подкасты РИА (216)
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Sputnik Абхазия

Когда кому-то из родных или друзей ставят смертельный диагноз, трудно подобрать правильные слова, не навредить чрезмерной заботой или, наоборот, безразличием. Как поддержать заболевшего без напускной бодрости и лжи?

Как самому принять этот факт и преодолеть чувство вины? Разбираем ошибки, которые случаются при общении со смертельно больным близким.
Диагноз известен. Семье и друзьям пациента нужно помочь ему пережить этот период максимально комфортно, а самим справиться с отчаянием и беспомощностью.

Как осознать ситуацию, когда близкий человек безнадёжно болен? Можно ли горевать "заранее"? Что сказать? К чему может привести ложь и искажение фактов о болезни?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираем, какие ошибки мы часто совершаем при общении со смертельно больными близкими.

01:13 как принять смертельную болезнь дорогого человека
02:20 стоит ли разрешать себе думать о скорой смерти этого близкого
03:45 надо ли друзьям и семье в разговоре с больным поддерживать тему смерти
05:00 что делать, если человек отрицает свой диагноз
07:00 как люди уходят от принятия факта тяжёлой болезни близкого
09:40 о ситуациях, когда начинают горевать по умирающему ещё до его смерти
11:15 могут ли животные скучать по умершим сородичам
12:00 рекомендации, как принять страшный диагноз близкого
13:00 о лжи и возможности говорить с другими о своей болезни открыто
14:30 как подобрать правильные слова в общении с тяжелобольным
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Темы:
Подкасты РИА (216)


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