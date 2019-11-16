15:30 16 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.89
  • EUR70.41
Поиск
Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

Мы все умрем. Колонизация солнечной системы

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0
Sputnik Абхазия

На красной планете, как и на всех исследуемых телах солнечной системы, сегодня главенствуют роботы. Но зачем так стремиться в космос, если мы не сможем его заселить? И почему это все равно называют колонизацией?

Осенью 2019 года Илон Маск наконец представил миру почти готовый корабль для межпланетных путешествий Starship. По его словам, эта ракета способна доставлять людей и грузы на другие планеты, в первую очередь – на Луну и Марс.
Но на самом деле это просто громкая PR-кампания – так считает Александр Родин, заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ.

По мнению эксперта, в обозримом будущем у человечества нет ни нужды, ни возможности переселяться за пределы Земли. Однако освоение других тел солнечной системы должно продолжаться, ведь люди могут получить от них много пользы.

Чем могут быть привлекательны для людей непригодные для жизни планеты и астероиды? Как колонизировать их без участия человека? Или оно всё-таки необходимо?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Очень мокрый туризм: как развлекаются гости Венеции во время наводнения
Атака с воздуха: как МЧС России борется с пожаром на Сухумском перевале
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться