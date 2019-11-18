Гиндия о лесных пожарах в Абхазии: территория слишком большая, нам нужен дождь

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия в эфире радио Sputnik рассказал, как проходит тушение пожаров и где работает российская авиация.

В Абхазии продолжают гореть леса. Абхазские и российские спасатели совместными усилиями тушат пожары с воздуха и с земли.

"Нам нужен дождь, объем работы слишком большой. Охватить всю территория охваченную огнем, а это три района – Гулрыпшский, Сухумский, Гагрский очень сложно. Тушить пожары вертолетами и самолетом трудно и затратно. Дождь все исправил бы. Сегодня самолетом было сделано 9 рейсов, выброшено по 14 тонн воды. 45 вылетов сделано вертолетом, выброшено по 5 тонн. Пожары больше всего бушуют в Гагрском и Сухумском районе. Это видно и даже по задымлению Сухума", - сказал Гиндия.

По словам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям огонь затронул и заповедники Абхазии.

"Мы сегодня вели работы в Кодорском ущелье, огнем затронут также и Псху-Гумистинский заповедник, нам пока не удалось потушить его. До Рицинского реликтового национального парка огонь еще не добрался", - рассказал Гиндия.

По данным МЧС Абхазии, площадь пожаров в республике - около 11 тысяч гектаров.

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