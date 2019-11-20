Майтоп об экспертизе проектов Инвестпрограммы: попытки оказать давление резко пресекались

Заместитель начальника Госуправления республики по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Эсфирь Майтоп в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как проводится экспертиза проектов Инвестпрограммы в республике.

Госуправление по архитектуре, градостроительству и ЖКХ будет заниматься экспертизой проектов Инвестпрограммы.

Возглавлять это направление будет заместитель начальника Госуправления республики по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Эсфирь Майтоп.

Как рассказала Майтоп, экпертиза инвестпроектов начала проводиться еще в 2013 году. При этом, как отметила эксперт, с тех пор не раз было выявлено завышение объемов работ.

"Были необоснованно завышены объемы работ… Мы стоим на страже этого. В последнее время сочинская экспертиза, которая нас проверяет, выпускает те же суммы, которые мы подаем. Им уже не к чему придраться. Работа как велась, так и будет продолжаться, нас ничто не собьет с пути истинного", - рассказала Майтоп.

Специалист отметила, что, например, в программе 2015-2017 годов были выявлены завышения на 120 миллионов рублей. В таких случаях, как сообщила Эсфирь Майтоп, эксперты Госуправления пишут замечания, которые потом отсылаются заказчику.

"Заказчики с проектировщиками уже работают с этими замечаниями. И я не помню случая, когда проектировщики смогли доказать свою правоту… Были и попытки оказать давление на сотрудников Госуправления, проводящих экспертизу, но они так резко пресекались, что сейчас никто на это не решится", - подчеркнула заместитель начальника Госуправления республики по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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